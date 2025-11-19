SignauxSections
Yi Jian Feng

Trend ww

Yi Jian Feng
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 57%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
86
Bénéfice trades:
59 (68.60%)
Perte trades:
27 (31.40%)
Meilleure transaction:
423.10 USD
Pire transaction:
-992.67 USD
Bénéfice brut:
12 654.33 USD (1 475 476 pips)
Perte brute:
-8 590.80 USD (957 558 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (2 633.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 633.98 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
2.27%
Charge de dépôt maximale:
1.15%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.78
Longs trades:
30 (34.88%)
Courts trades:
56 (65.12%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
47.25 USD
Bénéfice moyen:
214.48 USD
Perte moyenne:
-318.18 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 928.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 928.87 USD (3)
Croissance mensuelle:
57.11%
Prévision annuelle:
692.93%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 277.89 USD (15.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.48% (2 277.89 USD)
Par fonds propres:
0.69% (23.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 40
XAUUSDm 33
US30m 4
USDJPYm 4
USTECm 2
JP225m 2
US500m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm 2.1K
XAUUSDm 1.9K
US30m 207
USDJPYm 154
USTECm -131
JP225m -172
US500m 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm 463K
XAUUSDm 75K
US30m 3.9K
USDJPYm 615
USTECm -23K
JP225m -3K
US500m 157
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +423.10 USD
Pire transaction: -993 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 633.98 USD
Perte consécutive maximale: -1 928.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
Aucun avis
2025.11.19 22:19
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 5.59% of days out of the 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.73% of days out of the 161 days of the signal's entire lifetime.
