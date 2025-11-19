- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
3 986
Bénéfice trades:
1 885 (47.29%)
Perte trades:
2 101 (52.71%)
Meilleure transaction:
31.36 UST
Pire transaction:
-31.70 UST
Bénéfice brut:
14 565.97 UST (1 431 266 pips)
Perte brute:
-14 168.66 UST (1 363 490 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (47.44 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
304.74 UST (24)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
89.00%
Charge de dépôt maximale:
8.74%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.26
Longs trades:
3 417 (85.73%)
Courts trades:
569 (14.27%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.10 UST
Bénéfice moyen:
7.73 UST
Perte moyenne:
-6.74 UST
Pertes consécutives maximales:
41 (-335.55 UST)
Perte consécutive maximale:
-335.55 UST (41)
Croissance mensuelle:
-14.46%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
350.72 UST
Maximal:
1 516.63 UST (72.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.27% (394.77 UST)
Par fonds propres:
5.42% (116.31 UST)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3849
|EURUSD+
|137
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|294
|EURUSD+
|104
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|58K
|EURUSD+
|10K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +31.36 UST
Pire transaction: -32 UST
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 41
Bénéfice consécutif maximal: +47.44 UST
Perte consécutive maximale: -335.55 UST
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
300 USD par mois
-10%
0
0
USD
USD
1.8K
UST
UST
8
99%
3 986
47%
89%
1.02
0.10
UST
UST
72%
1:500