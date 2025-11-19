SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ArbXau v2
Luis Fernando Campos Machado

ArbXau v2

Luis Fernando Campos Machado
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
Bybit-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 986
Bénéfice trades:
1 885 (47.29%)
Perte trades:
2 101 (52.71%)
Meilleure transaction:
31.36 UST
Pire transaction:
-31.70 UST
Bénéfice brut:
14 565.97 UST (1 431 266 pips)
Perte brute:
-14 168.66 UST (1 363 490 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (47.44 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
304.74 UST (24)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
89.00%
Charge de dépôt maximale:
8.74%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.26
Longs trades:
3 417 (85.73%)
Courts trades:
569 (14.27%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.10 UST
Bénéfice moyen:
7.73 UST
Perte moyenne:
-6.74 UST
Pertes consécutives maximales:
41 (-335.55 UST)
Perte consécutive maximale:
-335.55 UST (41)
Croissance mensuelle:
-14.46%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
350.72 UST
Maximal:
1 516.63 UST (72.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.27% (394.77 UST)
Par fonds propres:
5.42% (116.31 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 3849
EURUSD+ 137
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 294
EURUSD+ 104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 58K
EURUSD+ 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.36 UST
Pire transaction: -32 UST
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 41
Bénéfice consécutif maximal: +47.44 UST
Perte consécutive maximale: -335.55 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.17 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 10:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 18:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 15:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 13:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 20:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 19:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 18:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 17:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ArbXau v2
300 USD par mois
-10%
0
0
USD
1.8K
UST
8
99%
3 986
47%
89%
1.02
0.10
UST
72%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.