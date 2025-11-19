SignauxSections
Cong Huan Tran

EA TrendFX

Cong Huan Tran
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 169%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
50
Bénéfice trades:
24 (48.00%)
Perte trades:
26 (52.00%)
Meilleure transaction:
25.65 USD
Pire transaction:
-8.95 USD
Bénéfice brut:
185.74 USD (372 478 pips)
Perte brute:
-87.85 USD (229 721 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (37.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40.97 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.63%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
3.21
Longs trades:
30 (60.00%)
Courts trades:
20 (40.00%)
Facteur de profit:
2.11
Rendement attendu:
1.96 USD
Bénéfice moyen:
7.74 USD
Perte moyenne:
-3.38 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-30.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.47 USD (11)
Croissance mensuelle:
168.78%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30.47 USD
Maximal:
30.47 USD (52.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.53% (30.47 USD)
Par fonds propres:
8.95% (15.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-VIP 15
BTCUSD 8
GBPJPY-VIP 4
EURAUD-VIP 4
GBPUSD-VIP 3
USDJPY-VIP 3
AUDUSD-VIP 3
EURUSD-VIP 3
GBPAUD-VIP 2
NZDUSD-VIP 2
EURJPY-VIP 1
USDCAD-VIP 1
EURCAD-VIP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-VIP 51
BTCUSD 13
GBPJPY-VIP 1
EURAUD-VIP 8
GBPUSD-VIP -3
USDJPY-VIP 2
AUDUSD-VIP 8
EURUSD-VIP 2
GBPAUD-VIP 16
NZDUSD-VIP -6
EURJPY-VIP -2
USDCAD-VIP 2
EURCAD-VIP 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-VIP 5.1K
BTCUSD 134K
GBPJPY-VIP 257
EURAUD-VIP 659
GBPUSD-VIP -298
USDJPY-VIP 226
AUDUSD-VIP 701
EURUSD-VIP 224
GBPAUD-VIP 1.7K
NZDUSD-VIP -137
EURJPY-VIP -165
USDCAD-VIP 136
EURCAD-VIP 804
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.65 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +37.90 USD
Perte consécutive maximale: -30.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.19 14:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 14:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA TrendFX
30 USD par mois
169%
0
0
USD
156
USD
1
0%
50
48%
100%
2.11
1.96
USD
53%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.