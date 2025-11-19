- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
374
Bénéfice trades:
167 (44.65%)
Perte trades:
207 (55.35%)
Meilleure transaction:
44.95 USD
Pire transaction:
-22.10 USD
Bénéfice brut:
513.03 USD (49 608 pips)
Perte brute:
-367.54 USD (35 146 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (53.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
171.45 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
51.36%
Charge de dépôt maximale:
14.77%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
374
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
2.18
Longs trades:
240 (64.17%)
Courts trades:
134 (35.83%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
3.07 USD
Perte moyenne:
-1.78 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-10.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-66.68 USD (5)
Croissance mensuelle:
14.53%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.11 USD
Maximal:
66.68 USD (5.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.50% (66.68 USD)
Par fonds propres:
41.85% (435.92 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|374
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|145
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +44.95 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +53.21 USD
Perte consécutive maximale: -10.93 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Gold Scalp
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
15%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
93%
374
44%
51%
1.39
0.39
USD
USD
42%
1:500