SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / VUNAM PRO 2025
Do Co Viet

VUNAM PRO 2025

Do Co Viet
0 avis
Fiabilité
127 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 28%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 501
Bénéfice trades:
1 288 (85.80%)
Perte trades:
213 (14.19%)
Meilleure transaction:
62.59 USD
Pire transaction:
-74.60 USD
Bénéfice brut:
4 148.80 USD (417 751 pips)
Perte brute:
-1 581.68 USD (158 622 pips)
Gains consécutifs maximales:
83 (295.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
303.81 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.14%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
14 jours
Facteur de récupération:
5.34
Longs trades:
867 (57.76%)
Courts trades:
634 (42.24%)
Facteur de profit:
2.62
Rendement attendu:
1.71 USD
Bénéfice moyen:
3.22 USD
Perte moyenne:
-7.43 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-311.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-312.49 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.64%
Prévision annuelle:
7.75%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.28 USD
Maximal:
481.01 USD (3.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.28% (483.81 USD)
Par fonds propres:
0.07% (7.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPY 353
AUDCHF 283
CADJPY 227
AUDCAD 186
EURUSD 113
USDCHF 102
EURCAD 95
NZDCAD 82
XAUUSD 60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPY 624
AUDCHF 796
CADJPY 53
AUDCAD 805
EURUSD 63
USDCHF 74
EURCAD 51
NZDCAD 85
XAUUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPY 94K
AUDCHF 64K
CADJPY -12K
AUDCAD 77K
EURUSD 6.5K
USDCHF 5.6K
EURCAD 8.1K
NZDCAD 15K
XAUUSD 887
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +62.59 USD
Pire transaction: -75 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +295.15 USD
Perte consécutive maximale: -311.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.06 × 16
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Coinexx-Live
1.00 × 2
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 112
Exness-MT5Real7
1.70 × 20
Exness-MT5Real5
2.44 × 706
Exness-MT5Real12
2.60 × 1302
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.50 × 2
Earnex-Trade
3.66 × 285
RoboForex-ECN
3.95 × 2846
DooTechnology-Live
3.95 × 58
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.33 × 73
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
KuberaCapitalMarkets-Server
5.50 × 362
Exness-MT5Real3
5.70 × 247
46 plus...
All Safe
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VUNAM PRO 2025
30 USD par mois
28%
0
0
USD
10K
USD
127
87%
1 501
85%
100%
2.62
1.71
USD
4%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.