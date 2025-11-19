SignauxSections
Jonathan Ferreira Junior

Triad

Jonathan Ferreira Junior
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -36%
FotMarkets-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
103
Bénéfice trades:
85 (82.52%)
Perte trades:
18 (17.48%)
Meilleure transaction:
19.92 EUR
Pire transaction:
-16.66 EUR
Bénéfice brut:
179.09 EUR (951 103 pips)
Perte brute:
-64.39 EUR (568 562 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (10.64 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
22.70 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.05%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
79
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
3.58
Longs trades:
55 (53.40%)
Courts trades:
48 (46.60%)
Facteur de profit:
2.78
Rendement attendu:
1.11 EUR
Bénéfice moyen:
2.11 EUR
Perte moyenne:
-3.58 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-8.53 EUR)
Perte consécutive maximale:
-32.03 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-36.28%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.89 EUR
Maximal:
32.03 EUR (61.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.60% (32.03 EUR)
Par fonds propres:
5.63% (23.49 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 30
EURUSD 23
GBPUSD 22
EURGBP 10
EURCHF 9
AUDCAD 6
GOLD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 55
EURUSD 18
GBPUSD 22
EURGBP 11
EURCHF 13
AUDCAD 4
GOLD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 376K
EURUSD 1.5K
GBPUSD 2.2K
EURGBP 855
EURCHF 199
AUDCAD 609
GOLD 697
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.92 EUR
Pire transaction: -17 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +10.64 EUR
Perte consécutive maximale: -8.53 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FotMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

As Melhores Negociações com nosso EA Triad, baixo risco permitindo iniciar com pouco investimento.
Aucun avis
2025.11.19 11:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
