Bekir Demir

Chill Signal

Bekir Demir
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 42%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
79
Bénéfice trades:
62 (78.48%)
Perte trades:
17 (21.52%)
Meilleure transaction:
97.23 EUR
Pire transaction:
-74.28 EUR
Bénéfice brut:
2 304.02 EUR (7 592 pips)
Perte brute:
-438.55 EUR (156 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (385.84 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
385.84 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.83
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
135.48%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
84
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
19.22
Longs trades:
28 (35.44%)
Courts trades:
51 (64.56%)
Facteur de profit:
5.25
Rendement attendu:
23.61 EUR
Bénéfice moyen:
37.16 EUR
Perte moyenne:
-25.80 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-34.29 EUR)
Perte consécutive maximale:
-82.86 EUR (2)
Croissance mensuelle:
41.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.08 EUR
Maximal:
97.05 EUR (1.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.44% (91.56 EUR)
Par fonds propres:
10.70% (680.72 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 26
GBPUSD 26
EURUSD 19
XAUUSD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 362
GBPUSD 923
EURUSD 323
XAUUSD 533
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP 401
GBPUSD 1.1K
EURUSD 451
XAUUSD 5.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +97.23 EUR
Pire transaction: -74 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +385.84 EUR
Perte consécutive maximale: -34.29 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TDMarkets-Primary
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.11 × 9
GOMarketsMU-Live
1.33 × 3
PUPrime-Live
1.50 × 2
XM.COM-MT5
2.09 × 68
FPMarketsSC-Live
2.58 × 33
Darwinex-Live
2.87 × 124
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
Valutrades-Live
3.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
3.49 × 39
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
3.94 × 206
FusionMarkets-Live
4.05 × 17008
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
ValutradesSeychelles-Live
5.75 × 4
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.03 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
6.06 × 1234
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
58 plus...
Aucun avis
2025.11.19 10:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.