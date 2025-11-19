SignauxSections
Sallom Alameddin Sallom

WinBig

Sallom Alameddin Sallom
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 15%
Traze-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
675
Bénéfice trades:
456 (67.55%)
Perte trades:
219 (32.44%)
Meilleure transaction:
80.70 USD
Pire transaction:
-44.94 USD
Bénéfice brut:
1 557.85 USD (69 001 900 pips)
Perte brute:
-1 426.88 USD (141 981 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (130.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
287.81 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.27
Longs trades:
368 (54.52%)
Courts trades:
307 (45.48%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.19 USD
Bénéfice moyen:
3.42 USD
Perte moyenne:
-6.52 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-90.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.29 USD (4)
Croissance mensuelle:
15.02%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
155.80 USD
Maximal:
488.89 USD (47.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.12% (488.89 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 332
EURUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
EURUSD 160
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 90K
EURUSD 318
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Traze-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

High reward trades comes with high risk
leverage 1:500
Aucun avis
2025.11.19 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 09:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
