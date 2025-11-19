Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Patterns are critical because they help you define your risk and finding ways to trade that fit with market behavior. All statistics have outliers. Money management, therefore, is key to the process of good trading. I just wait until there is money lying in the corner, and all I have to do is go over there and pick it up.

