Trades:
2
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
2 (100.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
-1.95 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
-2.08 USD (160 pips)
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
-1.14
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 secondes
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
2 (100.00%)
Facteur de profit:
0.00
Rendement attendu:
-1.04 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
-1.04 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-2.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.08 USD (2)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.08 USD
Maximal:
2.08 USD (1.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.04% (2.08 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.x
|1
|XAGUSD.x
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.x
|0
|XAGUSD.x
|-2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.x
|-121
|XAGUSD.x
|-39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SquaredFinancialSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Gold + Silver Multi-Timeframe Trend-Following With Profit-Hedge Strategy
A fixed-lot trading approach with no martingale, combining multi-timeframe trend tracking and reverse hedging after profits.
This is a low-risk, low-drawdown strategy designed to avoid account blowouts.
Expected monthly return: 20–30%
Expected maximum drawdown: 15%
Circuit-breaker level: If floating loss or stop-loss reaches 30%
Past performance does not guarantee future results. Trading involves risk.
Please select your copy-trade lot size and proportion according to your own capital and risk tolerance.
Aucun avis