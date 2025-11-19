SignauxSections
Lim Sau Phang

GOLD IS KING

Lim Sau Phang
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 75%
TradehallLimited-Main
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
61
Bénéfice trades:
48 (78.68%)
Perte trades:
13 (21.31%)
Meilleure transaction:
112.34 USD
Pire transaction:
-65.99 USD
Bénéfice brut:
745.11 USD (67 473 pips)
Perte brute:
-343.19 USD (27 961 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (409.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
409.19 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
18.16%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.34
Longs trades:
36 (59.02%)
Courts trades:
25 (40.98%)
Facteur de profit:
2.17
Rendement attendu:
6.59 USD
Bénéfice moyen:
15.52 USD
Perte moyenne:
-26.40 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-170.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-170.39 USD (5)
Croissance mensuelle:
74.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
43.35 USD
Maximal:
171.99 USD (17.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.68% (171.43 USD)
Par fonds propres:
4.17% (25.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. 402
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. 40K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +112.34 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +409.19 USD
Perte consécutive maximale: -170.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradehallLimited-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Nous ne courons pas après les profits excessifs, nous visons la valeur intrinsèque de l'or et des rendements composés stables et continus.
Aucun avis
2025.11.19 08:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 07:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
2025.11.19 07:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
