Trades:
58
Bénéfice trades:
35 (60.34%)
Perte trades:
23 (39.66%)
Meilleure transaction:
166.77 USD
Pire transaction:
-55.85 USD
Bénéfice brut:
484.33 USD (124 824 pips)
Perte brute:
-397.68 USD (48 833 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (15.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
171.29 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
35.42%
Charge de dépôt maximale:
81.99%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.35
Longs trades:
25 (43.10%)
Courts trades:
33 (56.90%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
1.49 USD
Bénéfice moyen:
13.84 USD
Perte moyenne:
-17.29 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-58.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-89.10 USD (3)
Croissance mensuelle:
43.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
250.50 USD (46.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.62% (250.34 USD)
Par fonds propres:
12.55% (25.10 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30
|42
|XAUUSD
|16
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30
|-17
|XAUUSD
|104
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30
|72K
|XAUUSD
|4.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +166.77 USD
Pire transaction: -56 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +15.45 USD
Perte consécutive maximale: -58.68 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.88 × 17
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.23 × 13
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3455
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
_Manual trading
_Trade indices and gold
_Use stop-loss
Forex trading carries high risks and may lead to loss of capital. Users are fully responsible for their decisions and losses. Past performance does not guarantee future results. The signal provider is not liable for losses. Assess risks before trading.
