Tran Vinh Vu

AI XPro Ethereum

Tran Vinh Vu
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 138%
Exness-MT5Real24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
276
Bénéfice trades:
197 (71.37%)
Perte trades:
79 (28.62%)
Meilleure transaction:
16.52 USD
Pire transaction:
-56.73 USD
Bénéfice brut:
395.86 USD (273 874 pips)
Perte brute:
-303.02 USD (164 801 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (31.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
65.24 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
98.80%
Charge de dépôt maximale:
0.95%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
132
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.01
Longs trades:
146 (52.90%)
Courts trades:
130 (47.10%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.34 USD
Bénéfice moyen:
2.01 USD
Perte moyenne:
-3.84 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-48.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-56.73 USD (1)
Croissance mensuelle:
135.04%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.99 USD
Maximal:
91.70 USD (75.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.64% (86.21 USD)
Par fonds propres:
2.41% (3.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPYm 136
ETHUSDm 130
XAUUSDm 9
BTCUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPYm -12
ETHUSDm 96
XAUUSDm 9
BTCUSDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPYm -2.1K
ETHUSDm 96K
XAUUSDm 8.5K
BTCUSDm 7.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.52 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +31.14 USD
Perte consécutive maximale: -48.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.19 06:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 06:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
