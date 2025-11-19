- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
4.37 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
4.37 USD (436 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
1 (4.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4.37 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
50.98%
Charge de dépôt maximale:
0.54%
Dernier trade:
49 il y a des minutes
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
41 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
1 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
4.37 USD
Bénéfice moyen:
4.37 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.29% (4.35 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD@
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD@
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD@
|436
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +4.37 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +4.37 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "WMMarkets-Real1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
MT5 Smart Signal — Copy Trading MT5 Smart Signal — Copy Trading
Hands-off growth with disciplined risk. Built for subscribers who prefer automatic mirroring of trades through copy trading.
Why follow this signal
- Copy-trading friendly: Subscribe and mirror trades automatically.
- Disciplined risk process: Designed to keep drawdowns contained while aiming for consistent growth.
- Stress-tested: Evaluated across multiple years and conditions to validate robustness.
- Hands-off experience: No manual configuration required for subscribers.
Recommended conditions
- Minimum balance: 500 USD (recommended)
- Platform: MetaTrader 5
- Account type: Hedging
How to start
- Subscribe to the signal on the MQL5 website.
- Connect your MT5 account to enable automatic copying.
- Monitor performance in your terminal or MQL5 profile.
Performance & expectations
The strategy targets strong compounding with controlled risk. Historical checks indicate the potential for high annual growth in favorable conditions; however, returns are not guaranteed and can vary based on broker execution and market conditions.
