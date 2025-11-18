Description du signal (French) :

SOUQ

SOUQ est un signal de trading basé sur une analyse précise des mouvements de prix, une gestion disciplinée des risques et la sélection d’opérations avec une haute probabilité de succès.

La stratégie se concentre sur l’entrée sur le marché uniquement après la confirmation de la direction, tout en maintenant la cohérence et un équilibre entre le nombre et la qualité des transactions.

Avantages du signal :

Règles strictes de gestion du capital

Transactions soigneusement sélectionnées

Objectifs clairs et niveaux de stop-loss définis

Suivi constant et mises à jour si nécessaire

L’objectif du signal est d’atteindre une croissance stable et durable du capital avec un niveau de risque contrôlé.