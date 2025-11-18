- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
Pas de données
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 13" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Description du signal (French) :
SOUQ
SOUQ est un signal de trading basé sur une analyse précise des mouvements de prix, une gestion disciplinée des risques et la sélection d’opérations avec une haute probabilité de succès.
La stratégie se concentre sur l’entrée sur le marché uniquement après la confirmation de la direction, tout en maintenant la cohérence et un équilibre entre le nombre et la qualité des transactions.
Avantages du signal :
-
Règles strictes de gestion du capital
-
Transactions soigneusement sélectionnées
-
Objectifs clairs et niveaux de stop-loss définis
-
Suivi constant et mises à jour si nécessaire
L’objectif du signal est d’atteindre une croissance stable et durable du capital avec un niveau de risque contrôlé.