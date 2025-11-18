Cette stratégie se concentre uniquement sur l’or (XAU/USD) en utilisant l’indicateur RSI sur le timeframe M5.

Les trades suivent toujours la tendance : achats en tendance haussière, ventes en tendance baissière.

Chaque trade commence à 0.01 lot. À -$5, un lot double est ajouté.

Un stop loss global de $50 protège le compte.

Objectifs TP :

0.01 = $2

0.07 = $14

Grille contrôlée dans le sens du trend avec entrées RSI.

Caractéristiques :

• Entrées RSI (M5)

• Trend-following (EMA200)

• Grid maîtrisé

• SL global $50

• Profits stables

• Exclusif à XAU/USD

Objectif : croissance stable avec faible drawdown.