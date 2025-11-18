- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-31K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Cette stratégie se concentre uniquement sur l’or (XAU/USD) en utilisant l’indicateur RSI sur le timeframe M5.
Les trades suivent toujours la tendance : achats en tendance haussière, ventes en tendance baissière.
Chaque trade commence à 0.01 lot. À -$5, un lot double est ajouté.
Un stop loss global de $50 protège le compte.
Objectifs TP :
0.01 = $2
0.07 = $14
Grille contrôlée dans le sens du trend avec entrées RSI.
Caractéristiques :
• Entrées RSI (M5)
• Trend-following (EMA200)
• Grid maîtrisé
• SL global $50
• Profits stables
• Exclusif à XAU/USD
Objectif : croissance stable avec faible drawdown.