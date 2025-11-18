SignauxSections
Dinh Nguyen Hoang Anh

Xau Smart Trend System

0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
122
Bénéfice trades:
94 (77.04%)
Perte trades:
28 (22.95%)
Meilleure transaction:
22.53 USD
Pire transaction:
-30.49 USD
Bénéfice brut:
266.34 USD (177 777 pips)
Perte brute:
-271.24 USD (209 066 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (26.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.71 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
122
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
-0.05
Longs trades:
121 (99.18%)
Courts trades:
1 (0.82%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.04 USD
Bénéfice moyen:
2.83 USD
Perte moyenne:
-9.69 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-81.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-81.62 USD (5)
Croissance mensuelle:
-2.27%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
51.66 USD
Maximal:
102.85 USD (38.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 122
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -5
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -31K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.53 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +26.05 USD
Perte consécutive maximale: -81.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Cette stratégie se concentre uniquement sur l’or (XAU/USD) en utilisant l’indicateur RSI sur le timeframe M5.
Les trades suivent toujours la tendance : achats en tendance haussière, ventes en tendance baissière.

Chaque trade commence à 0.01 lot. À -$5, un lot double est ajouté.
Un stop loss global de $50 protège le compte.

Objectifs TP :
0.01 = $2
0.07 = $14

Grille contrôlée dans le sens du trend avec entrées RSI.

Caractéristiques :
• Entrées RSI (M5)
• Trend-following (EMA200)
• Grid maîtrisé
• SL global $50
• Profits stables
• Exclusif à XAU/USD

Objectif : croissance stable avec faible drawdown.


Aucun avis
2025.11.18 19:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
