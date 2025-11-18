SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mamah Muda
Tri Ajie Wibowo

Mamah Muda

Tri Ajie Wibowo
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 69 USD par mois
0%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
564
Bénéfice trades:
342 (60.63%)
Perte trades:
222 (39.36%)
Meilleure transaction:
70.34 USD
Pire transaction:
-60.10 USD
Bénéfice brut:
3 965.25 USD (2 581 611 pips)
Perte brute:
-2 149.52 USD (1 797 818 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (508.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
698.86 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.45%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
574
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
3.79
Longs trades:
513 (90.96%)
Courts trades:
51 (9.04%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
3.22 USD
Bénéfice moyen:
11.59 USD
Perte moyenne:
-9.68 USD
Pertes consécutives maximales:
31 (-97.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-475.80 USD (20)
Croissance mensuelle:
61.19%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.10 USD
Maximal:
479.47 USD (11.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
4.50% (262.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100 356
XAUUSD 73
US30 58
US500 49
BTCUSD 17
ETHUSD 9
GBPUSD 1
UK100 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100 1.3K
XAUUSD 254
US30 136
US500 20
BTCUSD 49
ETHUSD 34
GBPUSD 0
UK100 -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100 317K
XAUUSD 26K
US30 -90K
US500 8.3K
BTCUSD 489K
ETHUSD 34K
GBPUSD 5
UK100 -410
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70.34 USD
Pire transaction: -60 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +508.33 USD
Perte consécutive maximale: -97.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-Standard
0.00 × 2
GKFXPrime-Live-1.2
0.00 × 5
ValburyCapitalLimited-Live
0.00 × 21
UAG-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 7
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
PurpleTrading-04Live
0.00 × 1
JAFX-Real3
0.00 × 3
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
GKFX-Live-2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
FBS-Real-1
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 12
FXCC1-Live
0.00 × 2
312 plus...
Aucun avis
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
