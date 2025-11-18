SignauxSections
Yan Qing Zhao

Gold Trader 8989

Yan Qing Zhao
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 68 USD par mois
croissance depuis 2025 63%
Pepperstone-Edge08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
112
Bénéfice trades:
52 (46.42%)
Perte trades:
60 (53.57%)
Meilleure transaction:
52.39 USD
Pire transaction:
-45.79 USD
Bénéfice brut:
588.39 USD (58 567 pips)
Perte brute:
-461.84 USD (41 309 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (116.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
116.62 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
30.88%
Charge de dépôt maximale:
2.60%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
55 minutes
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
57 (50.89%)
Courts trades:
55 (49.11%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.13 USD
Bénéfice moyen:
11.32 USD
Perte moyenne:
-7.70 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-93.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-93.02 USD (14)
Croissance mensuelle:
63.28%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
175.23 USD
Maximal:
175.23 USD (87.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.62% (175.23 USD)
Par fonds propres:
1.95% (6.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 127
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.39 USD
Pire transaction: -46 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +116.62 USD
Perte consécutive maximale: -93.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 28
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 14
RubixFX-Live
0.00 × 12
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live12
0.00 × 29
ICMarkets-Live06
0.00 × 16
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 17
ICMarkets-Live08
0.06 × 208
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
ICMarkets-Live04
0.15 × 416
ICMarkets-Live07
0.39 × 124
Pepperstone-Edge06
0.64 × 218
FBS-Real-4
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.32 × 19
Pepperstone-Edge08
2.14 × 487
ICMarkets-Live15
3.00 × 5
16 plus...
Aucun avis
2025.11.18 11:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 11:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 11:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 11:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 11:35
A large drawdown may occur on the account again
