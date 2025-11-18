- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 158
Bénéfice trades:
789 (68.13%)
Perte trades:
369 (31.87%)
Meilleure transaction:
43.04 EUR
Pire transaction:
-44.32 EUR
Bénéfice brut:
2 664.52 EUR (1 026 248 pips)
Perte brute:
-2 435.86 EUR (651 055 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (63.77 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
93.14 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
28.72%
Charge de dépôt maximale:
7.10%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
91
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.86
Longs trades:
570 (49.22%)
Courts trades:
588 (50.78%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.20 EUR
Bénéfice moyen:
3.38 EUR
Perte moyenne:
-6.60 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-92.63 EUR)
Perte consécutive maximale:
-103.41 EUR (3)
Croissance mensuelle:
11.82%
Prévision annuelle:
143.40%
Algo trading:
53%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.19 EUR
Maximal:
266.60 EUR (57.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.58% (266.60 EUR)
Par fonds propres:
10.43% (134.85 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|702
|EURAUD+
|59
|EURCAD+
|58
|DJ30+
|44
|AUDNZD+
|41
|AUDCHF+
|39
|GBPAUD+
|39
|EURGBP+
|23
|GBPUSD+
|20
|BTCUSD+
|17
|USDJPY+
|16
|EURUSD+
|16
|USDCAD+
|11
|AUDUSD+
|8
|USOUSD+
|7
|AUDJPY+
|6
|EURJPY+
|6
|NZDUSD+
|5
|GBPJPY+
|5
|GBPNZD+
|5
|SP500+
|4
|AUDCAD+
|4
|NZDJPY+
|3
|NAS100+
|3
|USDCHF+
|3
|EURNZD+
|3
|GBPCAD+
|2
|GER40+
|2
|CADCHF+
|2
|CHFJPY+
|1
|CADJPY+
|1
|GBPCHF+
|1
|NZDCAD+
|1
|SP500ft+
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|157
|EURAUD+
|15
|EURCAD+
|-45
|DJ30+
|94
|AUDNZD+
|-2
|AUDCHF+
|2
|GBPAUD+
|-2
|EURGBP+
|-24
|GBPUSD+
|-4
|BTCUSD+
|51
|USDJPY+
|33
|EURUSD+
|-16
|USDCAD+
|-3
|AUDUSD+
|7
|USOUSD+
|11
|AUDJPY+
|-8
|EURJPY+
|-7
|NZDUSD+
|16
|GBPJPY+
|12
|GBPNZD+
|4
|SP500+
|-6
|AUDCAD+
|-9
|NZDJPY+
|-6
|NAS100+
|-13
|USDCHF+
|-13
|EURNZD+
|2
|GBPCAD+
|5
|GER40+
|5
|CADCHF+
|1
|CHFJPY+
|1
|CADJPY+
|4
|GBPCHF+
|-4
|NZDCAD+
|2
|SP500ft+
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|13K
|EURAUD+
|1.6K
|EURCAD+
|-4.6K
|DJ30+
|57K
|AUDNZD+
|9
|AUDCHF+
|212
|GBPAUD+
|355
|EURGBP+
|-1.1K
|GBPUSD+
|-152
|BTCUSD+
|321K
|USDJPY+
|3.3K
|EURUSD+
|-1.7K
|USDCAD+
|-187
|AUDUSD+
|392
|USOUSD+
|1.1K
|AUDJPY+
|-601
|EURJPY+
|-460
|NZDUSD+
|835
|GBPJPY+
|916
|GBPNZD+
|425
|SP500+
|-6K
|AUDCAD+
|-609
|NZDJPY+
|-415
|NAS100+
|-13K
|USDCHF+
|-501
|EURNZD+
|212
|GBPCAD+
|344
|GER40+
|4.2K
|CADCHF+
|60
|CHFJPY+
|78
|CADJPY+
|346
|GBPCHF+
|-131
|NZDCAD+
|155
|SP500ft+
|-425
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +43.04 EUR
Pire transaction: -44 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +63.77 EUR
Perte consécutive maximale: -92.63 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Semi-Automatic Discretionary System
Works on Gold and DJ30
• Opens up to 5 grid orders, dynamically positioned based on ATR × 2
• Uses a soft martingale 1.2 to close positions around the mean
• Daily target: 1–2%
• Equity stop: 10%
Minimum capital: €/$1,000
https://copy-trading-gold-scalpi-g7fs5qd.gamma.site/
For more info, contact me:
👉 http://t.me/xhunterx86
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
69.99 USD par mois
70%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
24
53%
1 158
68%
29%
1.09
0.20
EUR
EUR
57%
1:500