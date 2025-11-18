SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FlyWithGold Small Capital
Daniele Bonann

FlyWithGold Small Capital

Daniele Bonann
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 69.99 USD par mois
croissance depuis 2025 70%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 158
Bénéfice trades:
789 (68.13%)
Perte trades:
369 (31.87%)
Meilleure transaction:
43.04 EUR
Pire transaction:
-44.32 EUR
Bénéfice brut:
2 664.52 EUR (1 026 248 pips)
Perte brute:
-2 435.86 EUR (651 055 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (63.77 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
93.14 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
28.72%
Charge de dépôt maximale:
7.10%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
91
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.86
Longs trades:
570 (49.22%)
Courts trades:
588 (50.78%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.20 EUR
Bénéfice moyen:
3.38 EUR
Perte moyenne:
-6.60 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-92.63 EUR)
Perte consécutive maximale:
-103.41 EUR (3)
Croissance mensuelle:
11.82%
Prévision annuelle:
143.40%
Algo trading:
53%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.19 EUR
Maximal:
266.60 EUR (57.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.58% (266.60 EUR)
Par fonds propres:
10.43% (134.85 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 702
EURAUD+ 59
EURCAD+ 58
DJ30+ 44
AUDNZD+ 41
AUDCHF+ 39
GBPAUD+ 39
EURGBP+ 23
GBPUSD+ 20
BTCUSD+ 17
USDJPY+ 16
EURUSD+ 16
USDCAD+ 11
AUDUSD+ 8
USOUSD+ 7
AUDJPY+ 6
EURJPY+ 6
NZDUSD+ 5
GBPJPY+ 5
GBPNZD+ 5
SP500+ 4
AUDCAD+ 4
NZDJPY+ 3
NAS100+ 3
USDCHF+ 3
EURNZD+ 3
GBPCAD+ 2
GER40+ 2
CADCHF+ 2
CHFJPY+ 1
CADJPY+ 1
GBPCHF+ 1
NZDCAD+ 1
SP500ft+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 157
EURAUD+ 15
EURCAD+ -45
DJ30+ 94
AUDNZD+ -2
AUDCHF+ 2
GBPAUD+ -2
EURGBP+ -24
GBPUSD+ -4
BTCUSD+ 51
USDJPY+ 33
EURUSD+ -16
USDCAD+ -3
AUDUSD+ 7
USOUSD+ 11
AUDJPY+ -8
EURJPY+ -7
NZDUSD+ 16
GBPJPY+ 12
GBPNZD+ 4
SP500+ -6
AUDCAD+ -9
NZDJPY+ -6
NAS100+ -13
USDCHF+ -13
EURNZD+ 2
GBPCAD+ 5
GER40+ 5
CADCHF+ 1
CHFJPY+ 1
CADJPY+ 4
GBPCHF+ -4
NZDCAD+ 2
SP500ft+ 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 13K
EURAUD+ 1.6K
EURCAD+ -4.6K
DJ30+ 57K
AUDNZD+ 9
AUDCHF+ 212
GBPAUD+ 355
EURGBP+ -1.1K
GBPUSD+ -152
BTCUSD+ 321K
USDJPY+ 3.3K
EURUSD+ -1.7K
USDCAD+ -187
AUDUSD+ 392
USOUSD+ 1.1K
AUDJPY+ -601
EURJPY+ -460
NZDUSD+ 835
GBPJPY+ 916
GBPNZD+ 425
SP500+ -6K
AUDCAD+ -609
NZDJPY+ -415
NAS100+ -13K
USDCHF+ -501
EURNZD+ 212
GBPCAD+ 344
GER40+ 4.2K
CADCHF+ 60
CHFJPY+ 78
CADJPY+ 346
GBPCHF+ -131
NZDCAD+ 155
SP500ft+ -425
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.04 EUR
Pire transaction: -44 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +63.77 EUR
Perte consécutive maximale: -92.63 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Semi-Automatic Discretionary System

Works on Gold and DJ30

• Opens up to 5 grid orders, dynamically positioned based on ATR × 2
• Uses a soft martingale 1.2 to close positions around the mean
Daily target: 1–2%
Equity stop: 10%

Minimum capital: €/$1,000

https://copy-trading-gold-scalpi-g7fs5qd.gamma.site/

For more info, contact me:
👉 http://t.me/xhunterx86


Aucun avis
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 08:35
A large drawdown may occur on the account again
