Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

On this signal operates the best EA (Expert Advisor) fusion that trades using the Multiple Shoot technique (No Martingale, No Grid, No Hedging) on ​​the Gold pair (XAUUSD) by implementing good Money Management to keep Drawdown as low as possible. Each position is equipped with a Stop Loss and a Daily Maximum Drawdown setting of 4%. Besides using MQL5, you can easily copy these signals without needing a VPS using the Pelican Trading app from any broker (as long as it's available on the app). The Pelican Trading app can be downloaded from the Google Play Store (for Android) or the App Store (for iOS). This signal account is the smallest unit for trading operations with a lot size of 0.01. You can adjust the copying proportion based on the signal account's balance.