Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GoMarkets-Real 2 0.00 × 1 Activtrades-2 0.00 × 1 FxPro.com-Real03 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 4 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 4 SaxoMT4-Live 13.00 × 1 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou