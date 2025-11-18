SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TRISHA ROYAL CAPITAL
Shailesh Eknath Palekar

TRISHA ROYAL CAPITAL

Shailesh Eknath Palekar
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 108%
OctaFX-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
70
Bénéfice trades:
70 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
8.70 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
304.73 USD (27 698 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
70 (304.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
304.73 USD (70)
Ratio de Sharpe:
1.80
Activité de trading:
54.36%
Charge de dépôt maximale:
144.59%
Dernier trade:
59 il y a des minutes
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
42 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
34 (48.57%)
Courts trades:
36 (51.43%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
4.35 USD
Bénéfice moyen:
4.35 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
107.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
45.66% (268.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 305
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.70 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 70
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +304.73 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForexEU-MetaTrader 5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 53
OctaFX-Real
0.40 × 25
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
RoboForex-ECN
1.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real6
1.84 × 186
OctaFX-Real2
2.01 × 161
Swissquote-Server
2.80 × 5
VantageInternational-Live 4
2.85 × 151
RoboForex-MetaTrader 5
3.50 × 2
ICTrading-MT5-4
3.95 × 104
XMGlobal-MT5 4
6.09 × 43
Weltrade-Real
7.01 × 97
RoboForex-Pro
8.54 × 140
XMGlobal-MT5 13
8.91 × 11
HFMarketsGlobal-Live1
9.89 × 9
XM.COM-MT5
11.18 × 56
FBS-Real
12.75 × 4
Aucun avis
2025.11.18 05:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 05:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 04:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TRISHA ROYAL CAPITAL
35 USD par mois
108%
0
0
USD
587
USD
1
0%
70
100%
54%
n/a
4.35
USD
46%
1:500
Copier

