SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Kuwau Cute
Ansar Ali

Kuwau Cute

Ansar Ali
0 avis
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -4%
FTMO-Server2
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 946
Bénéfice trades:
4 276 (86.45%)
Perte trades:
670 (13.55%)
Meilleure transaction:
245.52 USD
Pire transaction:
-804.96 USD
Bénéfice brut:
63 153.08 USD (19 933 467 pips)
Perte brute:
-70 444.87 USD (2 684 615 pips)
Gains consécutifs maximales:
137 (2 018.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 018.27 USD (137)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.18%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
-0.64
Longs trades:
2 521 (50.97%)
Courts trades:
2 425 (49.03%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-1.47 USD
Bénéfice moyen:
14.77 USD
Perte moyenne:
-105.14 USD
Pertes consécutives maximales:
38 (-4 545.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 545.28 USD (38)
Croissance mensuelle:
-0.62%
Prévision annuelle:
-7.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 529.03 USD
Maximal:
11 320.20 USD (5.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.61% (11 320.85 USD)
Par fonds propres:
3.75% (7 231.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 2807
GBPUSD 1011
EURAUD 724
EURNZD 162
EURCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 8.2K
GBPUSD 1K
EURAUD -177
EURNZD -2.1K
EURCAD -5
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY -616K
GBPUSD -376K
EURAUD -215K
EURNZD -115K
EURCAD -31
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +245.52 USD
Pire transaction: -805 USD
Gains consécutifs maximales: 137
Pertes consécutives maximales: 38
Bénéfice consécutif maximal: +2 018.27 USD
Perte consécutive maximale: -4 545.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.17 18:19
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Kuwau Cute
30 USD par mois
-4%
0
0
USD
193K
USD
83
0%
4 946
86%
100%
0.89
-1.47
USD
6%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.