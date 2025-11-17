SignauxSections
Shine Scariah Thaiparampil Varkey Scariah

Gratitude108

Shine Scariah Thaiparampil Varkey Scariah
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
51
Bénéfice trades:
29 (56.86%)
Perte trades:
22 (43.14%)
Meilleure transaction:
18.52 GLD
Pire transaction:
-23.32 GLD
Bénéfice brut:
158.18 GLD (39 066 pips)
Perte brute:
-138.90 GLD (31 059 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (56.19 GLD)
Bénéfice consécutif maximal:
56.19 GLD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
19 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
11 (21.57%)
Courts trades:
40 (78.43%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.38 GLD
Bénéfice moyen:
5.45 GLD
Perte moyenne:
-6.31 GLD
Pertes consécutives maximales:
4 (-42.60 GLD)
Perte consécutive maximale:
-42.60 GLD (4)
Croissance mensuelle:
7.43%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 GLD
Maximal:
80.67 GLD (15.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GLD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GLD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 28
XAGUSD 21
WTI 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 18
XAGUSD 2
WTI 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7K
XAGUSD 1.1K
WTI -14
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.52 GLD
Pire transaction: -23 GLD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +56.19 GLD
Perte consécutive maximale: -42.60 GLD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.03 × 837
Keep minimum 3000 USD in the account. Roboforex Prime - Leverage 1:300 Account used.
Aucun avis
2025.11.17 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 19 days
