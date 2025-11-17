- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
🔥 Tehranto XPRO – M15 Scalper for AUDCAD & NZDCAD
Link to purchase: https://www.nxfx.ca/product/21051936/tehranto-xpro
The Tehranto XPRO is a high-performance M15 scalper built specifically for AUDCAD and NZDCAD.
It uses a 3-model Stop Loss system that automatically adapts based on:
• ⚡ Big market movements on Daily
• 📉 Maximum allowed drawdown
• 🛡️ A fixed Stop Loss model for stability
Powered by the Tehranto V3 Indicator, the robot finds precise entry points and aims to deliver strong profitability with safe risk management.
✨ Key Features:
• 🌍 Works on all brokers
• 🎯 Not sensitive to slippage or spread
• 📊 Advanced Stop Loss control based on volatility
• 🤖 Fully automated — just attach it to the M15 chart and let it work
🚀 Reliable, stable, and optimized for long-term performance. Enjoy the power of Tehranto XPRO!
