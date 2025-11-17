SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trading Salvaje Exness
David Torres Villanueva

Trading Salvaje Exness

David Torres Villanueva
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
Exness-MT5Real11
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
73
Bénéfice trades:
42 (57.53%)
Perte trades:
31 (42.47%)
Meilleure transaction:
28.27 USD
Pire transaction:
-21.86 USD
Bénéfice brut:
206.75 USD (119 952 pips)
Perte brute:
-165.35 USD (119 159 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (117.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
117.53 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
68.75%
Charge de dépôt maximale:
32.08%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
74
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
0.54
Longs trades:
38 (52.05%)
Courts trades:
35 (47.95%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
0.57 USD
Bénéfice moyen:
4.92 USD
Perte moyenne:
-5.33 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-58.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-58.24 USD (4)
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
76.56 USD
Maximal:
77.29 USD (25.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.74% (77.29 USD)
Par fonds propres:
15.38% (41.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 41
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 792
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.27 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +117.53 USD
Perte consécutive maximale: -58.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
9.00 × 63
Exness-MT5Real5
10.00 × 1
Exness-MT5Real22
24.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.18 00:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 17:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 17:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 17:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trading Salvaje Exness
99 USD par mois
14%
0
0
USD
341
USD
1
50%
73
57%
69%
1.25
0.57
USD
26%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.