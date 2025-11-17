SignauxSections
Alissa Nikolayevna Rogozhina

Private signals

Alissa Nikolayevna Rogozhina
0 avis
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2025 -35%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 709
Bénéfice trades:
2 291 (61.76%)
Perte trades:
1 418 (38.23%)
Meilleure transaction:
9.75 EUR
Pire transaction:
-21.34 EUR
Bénéfice brut:
1 279.48 EUR (1 749 980 pips)
Perte brute:
-1 728.51 EUR (2 563 457 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (13.77 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
17.55 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
7.84%
Charge de dépôt maximale:
2.49%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
149
Temps de détention moyen:
12 minutes
Facteur de récupération:
-0.93
Longs trades:
2 096 (56.51%)
Courts trades:
1 613 (43.49%)
Facteur de profit:
0.74
Rendement attendu:
-0.12 EUR
Bénéfice moyen:
0.56 EUR
Perte moyenne:
-1.22 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-17.44 EUR)
Perte consécutive maximale:
-40.78 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-11.75%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
459.77 EUR
Maximal:
480.37 EUR (48.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.81% (480.37 EUR)
Par fonds propres:
0.02% (0.36 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 696
JP225 645
DE40 374
HK50 367
USTEC 311
XAUUSD 169
IT40 167
US500 135
F40 120
UK100 118
US2000 103
CHINA50 97
ES35 96
AUS200 70
STOXX50 60
XAGUSD 45
XBRUSD 31
GBPJPY 24
USDJPY 17
EURUSD 14
NZDUSD 14
GBPUSD 14
AUDUSD 9
EURGBP 7
USDCAD 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 -94
JP225 -9
DE40 -51
HK50 -36
USTEC 3
XAUUSD -36
IT40 -110
US500 1
F40 -10
UK100 -26
US2000 -19
CHINA50 -59
ES35 -84
AUS200 -12
STOXX50 -12
XAGUSD -16
XBRUSD 55
GBPJPY -3
USDJPY 2
EURUSD 10
NZDUSD 0
GBPUSD -3
AUDUSD 0
EURGBP -4
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 -97K
JP225 -127K
DE40 -44K
HK50 -253K
USTEC 3.3K
XAUUSD -3.7K
IT40 -96K
US500 -2.8K
F40 -9.1K
UK100 -19K
US2000 -1.9K
CHINA50 -60K
ES35 -73K
AUS200 -18K
STOXX50 -10K
XAGUSD -1.7K
XBRUSD 49
GBPJPY -446
USDJPY 274
EURUSD 235
NZDUSD -13
GBPUSD -283
AUDUSD 20
EURGBP -334
USDCAD 98
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.75 EUR
Pire transaction: -21 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +13.77 EUR
Perte consécutive maximale: -17.44 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.35 × 107
Exness-MT5Real3
0.40 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.84 × 187
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 121
FusionMarkets-Live
1.03 × 86
TitanFX-MT5-01
1.11 × 94
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
Bybit-Live
1.25 × 4
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
FPMarketsSC-Live
1.57 × 23
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.60 × 212
FxPro-MT5 Live02
1.61 × 149
Coinexx-Live
1.66 × 32
ICMarketsSC-MT5-2
1.85 × 1010
OneRoyal-Server
2.00 × 4
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.02 × 336
RoboForex-ECN
2.03 × 2915
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
Darwinex-Live
2.57 × 146
Axiory-Live
2.57 × 61
DooTechnology-Live
2.85 × 68
79 plus...
Private signals my account
Aucun avis
