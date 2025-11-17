Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7 0.25 × 4 PUPrime-Live 0.35 × 107 Exness-MT5Real3 0.40 × 5 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.84 × 187 RazeGlobalMarkets-Server 0.84 × 121 FusionMarkets-Live 1.03 × 86 TitanFX-MT5-01 1.11 × 94 Exness-MT5Real12 1.14 × 7 Bybit-Live 1.25 × 4 VantageInternational-Live 10 1.55 × 118 FPMarketsSC-Live 1.57 × 23 VantageInternational-Live 5 1.60 × 15 BlueberryMarkets-Live 1.60 × 212 FxPro-MT5 Live02 1.61 × 149 Coinexx-Live 1.66 × 32 ICMarketsSC-MT5-2 1.85 × 1010 OneRoyal-Server 2.00 × 4 UnitedSecurities-Server 2.00 × 4 TradeMaxGlobal-Live 2.02 × 336 RoboForex-ECN 2.03 × 2915 FundingTradersGroup-Server 2.12 × 66 ForexTimeFXTM-Live01 2.52 × 29 Darwinex-Live 2.57 × 146 Axiory-Live 2.57 × 61 DooTechnology-Live 2.85 × 68 79 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou