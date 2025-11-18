SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Korea Forex Genius Ahn 005
Daegeun Ahn

Korea Forex Genius Ahn 005

Daegeun Ahn
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
503
Bénéfice trades:
391 (77.73%)
Perte trades:
112 (22.27%)
Meilleure transaction:
21.09 USD
Pire transaction:
-12.82 USD
Bénéfice brut:
1 493.53 USD (3 386 743 pips)
Perte brute:
-271.73 USD (187 533 pips)
Gains consécutifs maximales:
124 (1 009.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 009.73 USD (124)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
50.60%
Charge de dépôt maximale:
82.89%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
503
Temps de détention moyen:
53 minutes
Facteur de récupération:
8.91
Longs trades:
236 (46.92%)
Courts trades:
267 (53.08%)
Facteur de profit:
5.50
Rendement attendu:
2.43 USD
Bénéfice moyen:
3.82 USD
Perte moyenne:
-2.43 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-111.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-111.61 USD (16)
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
94.40 USD
Maximal:
137.09 USD (3.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.79% (115.66 USD)
Par fonds propres:
4.86% (249.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 263
XAUUSD 93
USDJPY 81
GBPUSD 8
AUDJPY 6
NZDJPY 6
NZDUSD 6
CADJPY 6
GBPCAD 4
GBPAUD 4
EURJPY 4
CHFJPY 4
GBPJPY 4
EURAUD 2
GBPNZD 2
NZDCAD 2
EURCAD 2
USDCAD 2
EURGBP 2
USDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 318
XAUUSD 119
USDJPY 856
GBPUSD 13
AUDJPY -41
NZDJPY -26
NZDUSD -16
CADJPY -19
GBPCAD 5
GBPAUD 12
EURJPY 5
CHFJPY 11
GBPJPY -22
EURAUD 2
GBPNZD 2
NZDCAD 3
EURCAD 1
USDCAD -4
EURGBP 5
USDCHF -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 3.2M
XAUUSD 12K
USDJPY 7.2K
GBPUSD 362
AUDJPY -1.6K
NZDJPY -959
NZDUSD -364
CADJPY -703
GBPCAD 209
GBPAUD 504
EURJPY 205
CHFJPY 484
GBPJPY -874
EURAUD 99
GBPNZD 112
NZDCAD 102
EURCAD 57
USDCAD -124
EURGBP 103
USDCHF -50
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.09 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 124
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +1 009.73 USD
Perte consécutive maximale: -111.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
1.00 × 6
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
FPMarketsSC-Live
2.00 × 25
ICMarketsSC-MT5
2.87 × 119
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
GOMarketsMU-Live
3.13 × 8
FusionMarkets-Live
4.01 × 17166
RoboForex-ECN
4.37 × 1054
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
Darwinex-Live
5.02 × 699
ICMarketsSC-MT5-2
5.43 × 1525
ValutradesSeychelles-Live
5.63 × 8
XM.COM-MT5
5.66 × 445
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
TASS-Live
6.48 × 79
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
Aucun avis
2025.11.18 08:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 08:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 16:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 16:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 16:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.