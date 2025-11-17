- Croissance
Trades:
12
Bénéfice trades:
12 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
2.63 GBP
Pire transaction:
0.00 GBP
Bénéfice brut:
13.12 GBP (1 244 pips)
Perte brute:
-1.08 GBP
Gains consécutifs maximales:
12 (13.12 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
13.12 GBP (12)
Ratio de Sharpe:
1.95
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
16.52%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
11.15
Longs trades:
8 (66.67%)
Courts trades:
4 (33.33%)
Facteur de profit:
12.15
Rendement attendu:
1.09 GBP
Bénéfice moyen:
1.09 GBP
Perte moyenne:
0.00 GBP
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 GBP)
Perte consécutive maximale:
0.00 GBP (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.08 GBP
Maximal:
1.08 GBP (0.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.15% (4.85 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD.ecn
|8
|EURAUD.ecn
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD.ecn
|11
|EURAUD.ecn
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD.ecn
|830
|EURAUD.ecn
|414
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2.63 GBP
Pire transaction: -0 GBP
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +13.12 GBP
Perte consécutive maximale: -0.00 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "JustMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Recommended Leverage is 500:1.
Leverage should not be altered in all situations.
Losses are inevitable in trading.
On a losing day, we have to accept the losses.
Not every day is a trading day.
Note: subscribers are responsible for their capital.
Email: safali293@gmail.com
WhatsApp: +256774237457
Aucun avis
