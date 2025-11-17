+ Find a chance to get profit in short time.

+ Trade gold and major forex pair USD.

+ No trade crypto currency.

+ Manual trade. (no use EA)

+ Open a small lot as 0.01-0.05. (or more if have chance to get profit in short time)

+ Some position take more than a days.

+ Stop lost is not our nature.

+ Strategy swing trade / trend line.

+ No trade everyday.

+ Recommend start invest at $100.

+ Money management.