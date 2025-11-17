- Croissance
Trades:
16
Bénéfice trades:
13 (81.25%)
Perte trades:
3 (18.75%)
Meilleure transaction:
3.60 USD
Pire transaction:
-0.73 USD
Bénéfice brut:
13.59 USD (772 pips)
Perte brute:
-1.19 USD (149 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (8.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8.25 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.70
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.95%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
56 minutes
Facteur de récupération:
10.51
Longs trades:
6 (37.50%)
Courts trades:
10 (62.50%)
Facteur de profit:
11.42
Rendement attendu:
0.78 USD
Bénéfice moyen:
1.05 USD
Perte moyenne:
-0.40 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.18 USD (2)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1.18 USD (0.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.12% (1.18 USD)
Par fonds propres:
0.93% (9.31 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|104
|GBPUSD
|136
|EURUSD
|189
|AUDUSD
|100
|USDCHF
|94
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +3.60 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +8.25 USD
Perte consécutive maximale: -1.18 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
+ Find a chance to get profit in short time.
+ Trade gold and major forex pair USD.
+ No trade crypto currency.
+ Manual trade. (no use EA)
+ Open a small lot as 0.01-0.05. (or more if have chance to get profit in short time)
+ Some position take more than a days.
+ Stop lost is not our nature.
+ Strategy swing trade / trend line.
+ No trade everyday.
+ Recommend start invest at $100.
+ Money management.
