SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / HFT1
William Tanujaya

HFT1

William Tanujaya
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 17%
HandalSemesta-Server
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 125
Bénéfice trades:
1 133 (53.31%)
Perte trades:
992 (46.68%)
Meilleure transaction:
115.20 USD
Pire transaction:
-155.24 USD
Bénéfice brut:
11 882.74 USD (422 394 pips)
Perte brute:
-8 906.48 USD (308 850 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (46.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
183.59 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
115
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
9.63
Longs trades:
1 025 (48.24%)
Courts trades:
1 100 (51.76%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
1.40 USD
Bénéfice moyen:
10.49 USD
Perte moyenne:
-8.98 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-149.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-167.35 USD (4)
Croissance mensuelle:
744.34%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
157.23 USD
Maximal:
309.19 USD (50.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.41% (227.45 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.MVIP 2125
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.MVIP 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.MVIP 114K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +115.20 USD
Pire transaction: -155 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +46.72 USD
Perte consécutive maximale: -149.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HandalSemesta-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.17 14:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 14:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire