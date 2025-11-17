SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lx9
Cence Jk Oizeijoozzisa

Lx9

Cence Jk Oizeijoozzisa
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 150 USD par mois
croissance depuis 2025 41%
VTMarkets-Live 9
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
30 (66.66%)
Perte trades:
15 (33.33%)
Meilleure transaction:
92.95 USD
Pire transaction:
-140.58 USD
Bénéfice brut:
752.73 USD (7 006 pips)
Perte brute:
-342.65 USD (3 020 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (220.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
225.06 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
2.96%
Charge de dépôt maximale:
7.52%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
2.38
Longs trades:
25 (55.56%)
Courts trades:
20 (44.44%)
Facteur de profit:
2.20
Rendement attendu:
9.11 USD
Bénéfice moyen:
25.09 USD
Perte moyenne:
-22.84 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-170.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-170.39 USD (3)
Croissance mensuelle:
41.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
110.55 USD
Maximal:
172.37 USD (16.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.23% (172.37 USD)
Par fonds propres:
5.20% (64.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-ECN 39
EURUSD-ECN 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN 413
EURUSD-ECN -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN 4K
EURUSD-ECN 9
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +92.95 USD
Pire transaction: -141 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +220.88 USD
Perte consécutive maximale: -170.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.17 23:39
Share of trading days is too low
2025.11.17 23:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 13:09
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.57% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 13:09
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.57% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lx9
150 USD par mois
41%
0
0
USD
1.4K
USD
1
100%
45
66%
3%
2.19
9.11
USD
16%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.