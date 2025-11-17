SignauxSections
Mike Bischoff

Rheinland Trader

Mike Bischoff
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
66
Bénéfice trades:
43 (65.15%)
Perte trades:
23 (34.85%)
Meilleure transaction:
30.77 EUR
Pire transaction:
-9.72 EUR
Bénéfice brut:
92.52 EUR (10 793 pips)
Perte brute:
-57.24 EUR (15 725 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (20.73 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
59.11 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
3.66%
Charge de dépôt maximale:
0.40%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
1.09
Longs trades:
16 (24.24%)
Courts trades:
50 (75.76%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
0.53 EUR
Bénéfice moyen:
2.15 EUR
Perte moyenne:
-2.49 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-30.99 EUR)
Perte consécutive maximale:
-30.99 EUR (12)
Croissance mensuelle:
1.94%
Algo trading:
74%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
32.38 EUR (3.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.57% (32.38 EUR)
Par fonds propres:
0.32% (6.56 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 21
EURAUD 15
AUDUSD 11
GBPUSD 7
USDCAD 7
XAUUSD 4
DJ30.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -25
EURAUD 6
AUDUSD 7
GBPUSD 5
USDCAD 4
XAUUSD 52
DJ30.r -9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -2.6K
EURAUD 966
AUDUSD 368
GBPUSD 248
USDCAD 393
XAUUSD 5.3K
DJ30.r -9.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.77 EUR
Pire transaction: -10 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +20.73 EUR
Perte consécutive maximale: -30.99 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real9
12.63 × 8
Trading Forex, indices and gold at a manageable risk level


Aucun avis
2025.11.17 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
