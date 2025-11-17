SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Winner 777
Aleksandr Kolesnichenko

Winner 777

Aleksandr Kolesnichenko
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 180 USD par mois
croissance depuis 2025 513%
RoboForex-Pro-2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
171
Bénéfice trades:
171 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
42.34 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
588.18 USD (54 494 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
171 (588.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
588.18 USD (171)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
17.30%
Charge de dépôt maximale:
6.16%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
172
Temps de détention moyen:
20 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
156 (91.23%)
Courts trades:
15 (8.77%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
3.44 USD
Bénéfice moyen:
3.44 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.66% (4.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 74
GBPUSD 49
EURUSD 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 562
GBPUSD 15
EURUSD 12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 52K
GBPUSD 1.4K
EURUSD 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.34 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 171
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +588.18 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 7
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 42
WSXLLC-Live
0.00 × 13
Tickmill-Live09
0.00 × 19
LQD1-Live01
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 17
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 17
Swissquote-Live1
0.00 × 14
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 38
GoMarkets-Real 1
0.00 × 10
Tickmill-Live10
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 15
TitanFX-02
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 41
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 51
ICMarkets-Live24
0.00 × 6
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
79 plus...
Trading is based on chart, fundamental, and wave analysis.

I set a stop-loss.

Aucun avis
2025.11.17 13:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 13:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.