Trades:
181
Bénéfice trades:
124 (68.50%)
Perte trades:
57 (31.49%)
Meilleure transaction:
28.29 USD
Pire transaction:
-22.80 USD
Bénéfice brut:
458.08 USD (34 438 pips)
Perte brute:
-349.12 USD (27 308 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (70.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.33 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.77%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
181
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
0.95
Longs trades:
80 (44.20%)
Courts trades:
101 (55.80%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.60 USD
Bénéfice moyen:
3.69 USD
Perte moyenne:
-6.12 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-96.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-96.63 USD (8)
Croissance mensuelle:
81.54%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.50 USD
Maximal:
114.24 USD (148.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.16% (114.24 USD)
Par fonds propres:
3.46% (11.30 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|109
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|7.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +28.29 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +70.33 USD
Perte consécutive maximale: -96.63 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.
- The signal applies a multi-strategy approach: mainly trading XAUUSD (Gold) combined with a few slower pairs for diversification. The core philosophy is risk management and discipline, not short-term profit maximization
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.
Only trade XAU/USD pair.
Stop Loss: 10%
Aucun avis
