SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MrGM
Hung Thinh Nguyen

MrGM

Hung Thinh Nguyen
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 82%
PUPrime-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
181
Bénéfice trades:
124 (68.50%)
Perte trades:
57 (31.49%)
Meilleure transaction:
28.29 USD
Pire transaction:
-22.80 USD
Bénéfice brut:
458.08 USD (34 438 pips)
Perte brute:
-349.12 USD (27 308 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (70.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.33 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.77%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
181
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
0.95
Longs trades:
80 (44.20%)
Courts trades:
101 (55.80%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.60 USD
Bénéfice moyen:
3.69 USD
Perte moyenne:
-6.12 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-96.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-96.63 USD (8)
Croissance mensuelle:
81.54%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.50 USD
Maximal:
114.24 USD (148.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.16% (114.24 USD)
Par fonds propres:
3.46% (11.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 109
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 7.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.29 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +70.33 USD
Perte consécutive maximale: -96.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.

The signal applies a multi-strategy approach: mainly trading XAUUSD (Gold) combined with a few slower pairs for diversification. The core philosophy is risk management and discipline, not short-term profit maximization

- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.


Only trade XAU/USD pair.
Stop Loss: 10%
Aucun avis
2025.11.17 10:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 10:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MrGM
30 USD par mois
82%
0
0
USD
333
USD
1
0%
181
68%
100%
1.31
0.60
USD
39%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.