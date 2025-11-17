SignauxSections
Thomas Lwandile Hayes

Jumpman

Thomas Lwandile Hayes
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -100%
Exness-MT5Real33
1:2000
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
665
Bénéfice trades:
493 (74.13%)
Perte trades:
172 (25.86%)
Meilleure transaction:
705.63 USD
Pire transaction:
-839.50 USD
Bénéfice brut:
4 586.34 USD (178 422 938 pips)
Perte brute:
-8 623.25 USD (797 759 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (167.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
787.51 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
90.72%
Charge de dépôt maximale:
122.85%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
580
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
-0.76
Longs trades:
476 (71.58%)
Courts trades:
189 (28.42%)
Facteur de profit:
0.53
Rendement attendu:
-6.07 USD
Bénéfice moyen:
9.30 USD
Perte moyenne:
-50.14 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-253.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 260.60 USD (14)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 076.45 USD
Maximal:
5 281.54 USD (230.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (2 297.67 USD)
Par fonds propres:
90.02% (5 230.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 579
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 264K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +705.63 USD
Pire transaction: -840 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +167.18 USD
Perte consécutive maximale: -253.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données


Aucun avis
2025.11.17 08:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.11.17 08:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 08:49
High current drawdown in 90% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
A large drawdown may occur on the account again
