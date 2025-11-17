SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NeuroQuantFX Grid
Allan Kiprotich

NeuroQuantFX Grid

Allan Kiprotich
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
AronMarkets-MT5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14
Bénéfice trades:
13 (92.85%)
Perte trades:
1 (7.14%)
Meilleure transaction:
335.00 USN
Pire transaction:
-0.19 USN
Bénéfice brut:
3 326.94 USN (332 549 pips)
Perte brute:
-0.19 USN (188 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (3 326.94 USN)
Bénéfice consécutif maximal:
3 326.94 USN (13)
Ratio de Sharpe:
1.57
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
599 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
17509.21
Longs trades:
14 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
17510.21
Rendement attendu:
237.63 USN
Bénéfice moyen:
255.92 USN
Perte moyenne:
-0.19 USN
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.19 USN)
Perte consécutive maximale:
-0.19 USN (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.19 USN
Maximal:
0.19 USN (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USN)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USN)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DJIUSD.n 10
NDXUSD.n 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DJIUSD.n 3.3K
NDXUSD.n 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DJIUSD.n 332K
NDXUSD.n 124
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +335.00 USN
Pire transaction: -0 USN
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +3 326.94 USN
Perte consécutive maximale: -0.19 USN

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AronMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signal based on NeuroQuantFX Grid System EA
Aucun avis
2025.11.17 04:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.17 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 599 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire