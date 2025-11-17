- Croissance
Trades:
14
Bénéfice trades:
13 (92.85%)
Perte trades:
1 (7.14%)
Meilleure transaction:
335.00 USN
Pire transaction:
-0.19 USN
Bénéfice brut:
3 326.94 USN (332 549 pips)
Perte brute:
-0.19 USN (188 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (3 326.94 USN)
Bénéfice consécutif maximal:
3 326.94 USN (13)
Ratio de Sharpe:
1.57
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
599 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
17509.21
Longs trades:
14 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
17510.21
Rendement attendu:
237.63 USN
Bénéfice moyen:
255.92 USN
Perte moyenne:
-0.19 USN
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.19 USN)
Perte consécutive maximale:
-0.19 USN (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.19 USN
Maximal:
0.19 USN (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USN)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USN)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|DJIUSD.n
|10
|NDXUSD.n
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|DJIUSD.n
|3.3K
|NDXUSD.n
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|DJIUSD.n
|332K
|NDXUSD.n
|124
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AronMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Signal based on NeuroQuantFX Grid System EA
