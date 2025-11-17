- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
1 (100.00%)
Meilleure transaction:
0.00 IDR
Pire transaction:
-99 111.09 IDR
Bénéfice brut:
0.00 IDR
Perte brute:
-99 111.09 IDR (5 909 pips)
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 IDR (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
8.29%
Charge de dépôt maximale:
28.53%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
1 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.00
Rendement attendu:
-99 111.09 IDR
Bénéfice moyen:
0.00 IDR
Perte moyenne:
-99 111.09 IDR
Pertes consécutives maximales:
1 (-99 111.09 IDR)
Perte consécutive maximale:
-99 111.09 IDR (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
99 111.09 IDR
Maximal:
99 111.09 IDR (19.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.62% (-0.00 IDR)
Par fonds propres:
5.01% (25 319.78 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|-10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|-5.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 IDR
Pire transaction: -99 111 IDR
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 IDR
Perte consécutive maximale: -99 111.09 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
