- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.34 × 405
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
ICMarketsSC-Live26
|12.91 × 43
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Harimau Sumatra
- Full Running by EA;
- XAUUSD pair only;
- Scalping strategy based on Momentum and Trend Following;
- Safety Martingale scalping strategy with expected return >5% / month.
I don't sell my EA in any platform, be aware of scammers.
If you are interesting with this system, just follow this signal with $10.000 minimum capital.
Always make diversification on your money, because forex is highrisk market.
:)
