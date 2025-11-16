SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Harimau Sumatra
Riyan Diranata

Harimau Sumatra

Riyan Diranata
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 77 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11
Bénéfice trades:
9 (81.81%)
Perte trades:
2 (18.18%)
Meilleure transaction:
98.40 USD
Pire transaction:
-55.26 USD
Bénéfice brut:
170.40 USD (4 830 pips)
Perte brute:
-86.46 USD (3 542 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (36.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
98.40 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
19.11%
Charge de dépôt maximale:
1.15%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
43 minutes
Facteur de récupération:
1.52
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
11 (100.00%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
7.63 USD
Bénéfice moyen:
18.93 USD
Perte moyenne:
-43.23 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-55.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-55.26 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.84%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
55.26 USD (0.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.55% (55.26 USD)
Par fonds propres:
1.61% (161.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 84
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +98.40 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +36.00 USD
Perte consécutive maximale: -55.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.34 × 405
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
ICMarketsSC-Live26
12.91 × 43
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Harimau Sumatra

- Full Running by EA;

- XAUUSD pair only;

- Scalping strategy based on Momentum and Trend Following;

- Safety Martingale scalping strategy with expected return >5% / month.


I don't sell my EA in any platform, be aware of scammers.

If you are interesting with this system, just follow this signal with $10.000 minimum capital.

Always make diversification on your money, because forex is highrisk market.


:)

Aucun avis
2025.11.17 17:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 16:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 04:38
Share of trading days is too low
2025.11.17 04:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 03:38
Share of trading days is too low
2025.11.17 03:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.16 16:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 16:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 16:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.16 16:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 16:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
