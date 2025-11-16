SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / C2KLM Agressivo 1k
Luis Fernando Campos Machado

C2KLM Agressivo 1k

Luis Fernando Campos Machado
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 149%
Bybit-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
359
Bénéfice trades:
224 (62.39%)
Perte trades:
135 (37.60%)
Meilleure transaction:
48.90 UST
Pire transaction:
-32.73 UST
Bénéfice brut:
4 797.22 UST (161 379 pips)
Perte brute:
-2 971.80 UST (96 867 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (309.27 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
309.27 UST (15)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
359
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
2.96
Longs trades:
359 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
5.08 UST
Bénéfice moyen:
21.42 UST
Perte moyenne:
-22.01 UST
Pertes consécutives maximales:
13 (-315.21 UST)
Perte consécutive maximale:
-315.21 UST (13)
Croissance mensuelle:
149.29%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.24 UST
Maximal:
617.53 UST (16.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.11% (504.60 UST)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 359
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 65K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +48.90 UST
Pire transaction: -33 UST
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +309.27 UST
Perte consécutive maximale: -315.21 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.16 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire