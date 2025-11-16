SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / C3TB Agressivo 1k
Luis Fernando Campos Machado

C3TB Agressivo 1k

Luis Fernando Campos Machado
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 62%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
668
Bénéfice trades:
397 (59.43%)
Perte trades:
271 (40.57%)
Meilleure transaction:
37.16 UST
Pire transaction:
-19.72 UST
Bénéfice brut:
2 667.40 UST (262 463 pips)
Perte brute:
-1 983.14 UST (185 168 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (123.36 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
133.70 UST (18)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
647
Temps de détention moyen:
34 minutes
Facteur de récupération:
2.01
Longs trades:
661 (98.95%)
Courts trades:
7 (1.05%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
1.02 UST
Bénéfice moyen:
6.72 UST
Perte moyenne:
-7.32 UST
Pertes consécutives maximales:
20 (-161.88 UST)
Perte consécutive maximale:
-161.88 UST (20)
Croissance mensuelle:
61.84%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
121.22 UST
Maximal:
340.25 UST (16.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.99% (221.69 UST)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 668
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 684
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 77K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.16 UST
Pire transaction: -20 UST
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +123.36 UST
Perte consécutive maximale: -161.88 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.16 11:47
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.16 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 11:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
