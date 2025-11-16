SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / C2TB Conservador 4k
Luis Fernando Campos Machado

C2TB Conservador 4k

Luis Fernando Campos Machado
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
298
Bénéfice trades:
185 (62.08%)
Perte trades:
113 (37.92%)
Meilleure transaction:
110.96 UST
Pire transaction:
-41.40 UST
Bénéfice brut:
1 242.49 UST (113 068 pips)
Perte brute:
-953.77 UST (72 697 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (130.85 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
130.85 UST (21)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
227
Temps de détention moyen:
34 minutes
Facteur de récupération:
1.16
Longs trades:
291 (97.65%)
Courts trades:
7 (2.35%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.97 UST
Bénéfice moyen:
6.72 UST
Perte moyenne:
-8.44 UST
Pertes consécutives maximales:
9 (-57.20 UST)
Perte consécutive maximale:
-247.44 UST (8)
Croissance mensuelle:
17.94%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
123.74 UST
Maximal:
249.42 UST (6.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 UST)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 298
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 289
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +110.96 UST
Pire transaction: -41 UST
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +130.85 UST
Perte consécutive maximale: -57.20 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.11.16 10:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 10:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
