Signaux / MetaTrader 4 / Mein Privates 2
Marcel Johann Huy

Mein Privates 2

Marcel Johann Huy
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
Axi-US18-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
249
Bénéfice trades:
145 (58.23%)
Perte trades:
104 (41.77%)
Meilleure transaction:
176.52 USD
Pire transaction:
-561.94 USD
Bénéfice brut:
2 194.58 USD (474 273 pips)
Perte brute:
-5 355.17 USD (626 304 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (112.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
311.52 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
165 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.99
Longs trades:
124 (49.80%)
Courts trades:
125 (50.20%)
Facteur de profit:
0.41
Rendement attendu:
-12.69 USD
Bénéfice moyen:
15.14 USD
Perte moyenne:
-51.49 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-2 015.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 015.58 USD (11)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
36%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 160.59 USD
Maximal:
3 197.27 USD (341.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 51
XAUUSD.pro 46
NAS100.fs 32
USDJPY.pro 32
EURUSD.pro 28
USDCHF.pro 21
GBPUSD.pro 15
EURAUD.pro 13
GBPJPY.pro 7
EURGBP.pro 2
DAX40.fs 1
NZDUSD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -908
XAUUSD.pro -1.5K
NAS100.fs -1K
USDJPY.pro -1
EURUSD.pro 236
USDCHF.pro 26
GBPUSD.pro 14
EURAUD.pro 3
GBPJPY.pro -1
EURGBP.pro 1
DAX40.fs 4
NZDUSD.pro 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -107K
XAUUSD.pro -6.7K
NAS100.fs -40K
USDJPY.pro -601
EURUSD.pro 674
USDCHF.pro 980
GBPUSD.pro -264
EURAUD.pro 641
GBPJPY.pro -56
EURGBP.pro 66
DAX40.fs 150
NZDUSD.pro 92
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +176.52 USD
Pire transaction: -562 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +112.76 USD
Perte consécutive maximale: -2 015.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US18-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Mein zweites Privates
Aucun avis
2025.11.16 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.16 10:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.16 10:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 10:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
