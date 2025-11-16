SignauxSections
Mhd Noureddin Neda Al Ghafeer

AI flashe trading

Mhd Noureddin Neda Al Ghafeer
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
92
Bénéfice trades:
49 (53.26%)
Perte trades:
43 (46.74%)
Meilleure transaction:
69.45 USD
Pire transaction:
-42.44 USD
Bénéfice brut:
823.25 USD (557 643 pips)
Perte brute:
-397.96 USD (306 572 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (98.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
204.24 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
4.22%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
79
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.81
Longs trades:
61 (66.30%)
Courts trades:
31 (33.70%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
4.62 USD
Bénéfice moyen:
16.80 USD
Perte moyenne:
-9.25 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-99.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-99.33 USD (8)
Croissance mensuelle:
36.38%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
61%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42.56 USD
Maximal:
111.48 USD (28.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 425
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 251K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +69.45 USD
Pire transaction: -42 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +98.20 USD
Perte consécutive maximale: -99.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

🔥 FLASH AI Scalper – High-Precision Trading for Gold & Crypto 🔥

Welcome to FLASH AI Scalper, a smart, data-driven trading system built for traders who want consistency, discipline, and real results.
This signal uses advanced AI-assisted logic, price-action confirmation, and strict risk-management rules to target high-probability setups with minimal drawdown.


✅ Strategy Overview
Multi-confirmation system:
Market Structure (CHoCH/BoS) + OrderBlocks + Volume Manipulation + EMA Trend Filters
Works only during high-liquidity sessions for maximum accuracy
No martingale, no grid, no random entries
Clean, mechanical, and repeatable logic
Trades mainly XAUUSD and BTCUSD for maximum volatility efficiency


📊 Risk & Management
Fixed Stop-Loss & Take-Profit
Break-Even & protection logic after 60% target
Maximum 3–6 trades per day (quality over quantity)
Drawdown kept minimal with strict filters (ATR, volatility, spread control)


🚀 Why Follow This Signal?
Consistent & disciplined execution
Advanced SMC + ICT confluence
Designed for small and large accounts
Perfect for investors looking for steady scaling, not gambling
100% transparent and monitored through MQL4


Aucun avis
2025.11.16 09:37
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 4.07% of days out of the 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 09:37
80% of trades performed within 4 days. This comprises 2.33% of days out of the 172 days of the signal's entire lifetime.
