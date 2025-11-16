- Croissance
Trades:
92
Bénéfice trades:
49 (53.26%)
Perte trades:
43 (46.74%)
Meilleure transaction:
69.45 USD
Pire transaction:
-42.44 USD
Bénéfice brut:
823.25 USD (557 643 pips)
Perte brute:
-397.96 USD (306 572 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (98.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
204.24 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
4.22%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
79
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.81
Longs trades:
61 (66.30%)
Courts trades:
31 (33.70%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
4.62 USD
Bénéfice moyen:
16.80 USD
Perte moyenne:
-9.25 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-99.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-99.33 USD (8)
Croissance mensuelle:
36.38%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
61%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42.56 USD
Maximal:
111.48 USD (28.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|425
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|251K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +69.45 USD
Pire transaction: -42 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +98.20 USD
Perte consécutive maximale: -99.33 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
🔥 FLASH AI Scalper – High-Precision Trading for Gold & Crypto 🔥
Welcome to FLASH AI Scalper, a smart, data-driven trading system built for traders who want consistency, discipline, and real results.
This signal uses advanced AI-assisted logic, price-action confirmation, and strict risk-management rules to target high-probability setups with minimal drawdown.
⸻
✅ Strategy Overview
• Multi-confirmation system:
Market Structure (CHoCH/BoS) + OrderBlocks + Volume Manipulation + EMA Trend Filters
• Works only during high-liquidity sessions for maximum accuracy
• No martingale, no grid, no random entries
• Clean, mechanical, and repeatable logic
• Trades mainly XAUUSD and BTCUSD for maximum volatility efficiency
⸻
📊 Risk & Management
• Fixed Stop-Loss & Take-Profit
• Break-Even & protection logic after 60% target
• Maximum 3–6 trades per day (quality over quantity)
• Drawdown kept minimal with strict filters (ATR, volatility, spread control)
⸻
🚀 Why Follow This Signal?
• Consistent & disciplined execution
• Advanced SMC + ICT confluence
• Designed for small and large accounts
• Perfect for investors looking for steady scaling, not gambling
• 100% transparent and monitored through MQL4
