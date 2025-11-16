SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EA BTC Master
Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA BTC Master

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1500 USD par mois
croissance depuis 2025 42%
XMGlobal-MT5 14
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
326
Bénéfice trades:
258 (79.14%)
Perte trades:
68 (20.86%)
Meilleure transaction:
156.90 USD
Pire transaction:
-45.98 USD
Bénéfice brut:
1 023.11 USD (4 802 576 pips)
Perte brute:
-626.96 USD (4 066 053 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (43.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
203.34 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.54%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
221
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.99
Longs trades:
173 (53.07%)
Courts trades:
153 (46.93%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
1.22 USD
Bénéfice moyen:
3.97 USD
Perte moyenne:
-9.22 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-198.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-198.77 USD (6)
Croissance mensuelle:
42.39%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.25 USD
Maximal:
198.77 USD (15.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.49% (198.77 USD)
Par fonds propres:
0.73% (7.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD# 326
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD# 396
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD# 737K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +156.90 USD
Pire transaction: -46 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +43.59 USD
Perte consécutive maximale: -198.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Trial version.
Contact seller before copying.
Aucun avis
2025.11.16 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
