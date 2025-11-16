Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29 0.42 × 12 Exness-Real16 0.72 × 18 Exness-Real4 0.99 × 136 FBS-Real-13 6.26 × 1171 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou