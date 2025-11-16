SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HEDGE SCALPER
Christian Talar

HEDGE SCALPER

Christian Talar
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 38 USD par mois
croissance depuis 2025 257%
Exness-Real29
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 326
Bénéfice trades:
1 159 (87.40%)
Perte trades:
167 (12.59%)
Meilleure transaction:
12.36 USD
Pire transaction:
-22.47 USD
Bénéfice brut:
2 304.60 USD (237 181 pips)
Perte brute:
-1 215.35 USD (137 453 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (120.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
120.37 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.43%
Dernier trade:
54 il y a des minutes
Trades par semaine:
346
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
25.07
Longs trades:
771 (58.14%)
Courts trades:
555 (41.86%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
1.99 USD
Perte moyenne:
-7.28 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-37.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.74 USD (4)
Croissance mensuelle:
84.26%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
43.44 USD (4.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.16% (34.14 USD)
Par fonds propres:
16.89% (293.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 288
EURAUD 251
GBPCAD 163
GBPUSD 131
EURCAD 81
GBPCHF 63
EURUSD 62
USDCAD 56
AUDCHF 48
AUDCAD 47
USDCHF 45
AUDUSD 41
EURGBP 27
EURCHF 23
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 142
EURAUD 289
GBPCAD 87
GBPUSD 144
EURCAD 103
GBPCHF -44
EURUSD 104
USDCAD 47
AUDCHF 73
AUDCAD 61
USDCHF 4
AUDUSD 67
EURGBP -4
EURCHF 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 9.4K
EURAUD 31K
GBPCAD 2.6K
GBPUSD 9.3K
EURCAD 13K
GBPCHF -3.5K
EURUSD 9K
USDCAD 6.5K
AUDCHF 5.9K
AUDCAD 8.6K
USDCHF 317
AUDUSD 6.7K
EURGBP -354
EURCHF 1.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.36 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +120.37 USD
Perte consécutive maximale: -37.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.42 × 12
Exness-Real16
0.72 × 18
Exness-Real4
0.99 × 136
FBS-Real-13
6.26 × 1171
Aucun avis
2025.11.26 19:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 19:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 19:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.26 05:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 05:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.16 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
Copier

