Trades:
9
Bénéfice trades:
6 (66.66%)
Perte trades:
3 (33.33%)
Meilleure transaction:
4.44 USD
Pire transaction:
-1.70 USD
Bénéfice brut:
12.07 USD (712 pips)
Perte brute:
-6.93 USD (397 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (6.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.22 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.67%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
1.49
Longs trades:
4 (44.44%)
Courts trades:
5 (55.56%)
Facteur de profit:
1.74
Rendement attendu:
0.57 USD
Bénéfice moyen:
2.01 USD
Perte moyenne:
-2.31 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-3.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.36 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.04%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.06 USD
Maximal:
3.44 USD (1.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.15% (3.52 USD)
Par fonds propres:
14.97% (45.67 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCHFp
|5
|EURGBPp
|3
|USDJPYp
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCHFp
|2
|EURGBPp
|2
|USDJPYp
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCHFp
|32
|EURGBPp
|42
|USDJPYp
|241
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Meilleure transaction: +4.44 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +6.22 USD
Perte consécutive maximale: -3.36 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.
- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.
Thank you for choosing to follow me.
Seeking around 20-30% per month operating.
Minimum balance is 300 USD and leverage is 500.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high-risk market
