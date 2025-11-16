SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / HistoryIsRepeating
Maksim Kaiumi

HistoryIsRepeating

Maksim Kaiumi
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15
Bénéfice trades:
7 (46.66%)
Perte trades:
8 (53.33%)
Meilleure transaction:
178.64 USD
Pire transaction:
-104.03 USD
Bénéfice brut:
738.94 USD (194 527 pips)
Perte brute:
-614.02 USD (191 731 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (629.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
629.42 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
3.34%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
13 (86.67%)
Courts trades:
2 (13.33%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
8.33 USD
Bénéfice moyen:
105.56 USD
Perte moyenne:
-76.75 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-181.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-193.24 USD (2)
Croissance mensuelle:
12.49%
Algo trading:
66%
Prélèvement par solde:
Absolu:
318.88 USD
Maximal:
318.91 USD (31.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100 12
XAUUSD.r 2
BTCUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100 1
XAUUSD.r 125
BTCUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100 5.1K
XAUUSD.r 4.2K
BTCUSD -6.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +178.64 USD
Pire transaction: -104 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +629.42 USD
Perte consécutive maximale: -181.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
The stratefy is trading NAS and GOLD currently. All strategies were backtested
Aucun avis
2025.11.16 01:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 01:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire