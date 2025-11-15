Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live11 0.00 × 1 EquitiSecurities-Live 3 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 5 Tickmill-Live10 0.00 × 1 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 2 FPMarkets-Live 0.00 × 1 LQD1-Live01 0.00 × 3 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 TeleTrade-NoDealingDesk 0.00 × 1 FXChoice-Pro Live 0.00 × 2 Exness-Real18 0.00 × 4 GMI-Live07 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live5 0.12 × 25 ICMarkets-Live22 0.28 × 103 ICMarketsSC-Live05 0.33 × 40 KeyToMarkets-Live 0.33 × 6 Tickmill-Live08 0.50 × 4 ICMarketsSC-Live04 0.53 × 34 ICMarketsSC-Live10 0.55 × 31 ICMarketsSC-Live32 0.67 × 21 ICMarketsSC-Live02 0.71 × 7 ICMarkets-Live12 0.74 × 163 72 plus...