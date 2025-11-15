SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Hybrid Beta
Stefan Nydegger

Hybrid Beta

Stefan Nydegger
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 81%
VantageInternational-Live 10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
525
Bénéfice trades:
369 (70.28%)
Perte trades:
156 (29.71%)
Meilleure transaction:
81.65 USD
Pire transaction:
-94.80 USD
Bénéfice brut:
4 138.09 USD (1 494 847 pips)
Perte brute:
-2 525.78 USD (66 298 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (110.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
177.02 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
94.13%
Charge de dépôt maximale:
14.11%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
5.23
Longs trades:
271 (51.62%)
Courts trades:
254 (48.38%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
3.07 USD
Bénéfice moyen:
11.21 USD
Perte moyenne:
-16.19 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-181.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-181.54 USD (10)
Croissance mensuelle:
85.03%
Algo trading:
64%
Prélèvement par solde:
Absolu:
53.98 USD
Maximal:
308.35 USD (10.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.43% (308.83 USD)
Par fonds propres:
9.08% (285.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 95
XAUUSD+ 66
GBPUSD+ 61
GER40 49
USDCAD+ 37
AUDCAD+ 36
AUDUSD+ 31
EURJPY+ 28
USDJPY+ 26
GBPJPY+ 24
CHFJPY+ 19
EURAUD+ 15
NZDJPY+ 9
GBPCAD+ 7
EURGBP+ 3
NZDCAD+ 3
BTCUSD 1
DJ30 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 339
XAUUSD+ 479
GBPUSD+ 184
GER40 30
USDCAD+ 194
AUDCAD+ 335
AUDUSD+ 108
EURJPY+ 80
USDJPY+ -48
GBPJPY+ 38
CHFJPY+ -138
EURAUD+ -23
NZDJPY+ -8
GBPCAD+ 24
EURGBP+ 30
NZDCAD+ 48
BTCUSD 1
DJ30 13
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 4.7K
XAUUSD+ 37K
GBPUSD+ 2.8K
GER40 26K
USDCAD+ 2.4K
AUDCAD+ 2.8K
AUDUSD+ 1.1K
EURJPY+ 1.2K
USDJPY+ 160
GBPJPY+ 257
CHFJPY+ -4K
EURAUD+ -311
NZDJPY+ 381
GBPCAD+ -348
EURGBP+ 188
NZDCAD+ 277
BTCUSD 10K
DJ30 13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +81.65 USD
Pire transaction: -95 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +110.15 USD
Perte consécutive maximale: -181.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
Aucun avis
2025.11.23 19:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.15 12:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.15 12:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 12:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hybrid Beta
30 USD par mois
81%
0
0
USD
3.5K
USD
5
64%
525
70%
94%
1.63
3.07
USD
10%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.